За сутки от коронавируса в России излечилось 5 817 человек.

В России зафиксировано 4 870 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 946 976 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 690. Далее идут Санкт-Петербург — 181, Московская область — 151, Ставропольский край — 132 , Ростовская область — 128.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 817 человек. За весь период — 761 330.

За минувшие сутки скончалось 90 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 16 189 человек.

Отмечается, что у 26,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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