Российские преступники обновили схему "развода" у банкоматов.

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами. Он представляет собой модернизированную версию игру в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом "Известиям" сообщил пользователь Facebook Серж Гатилов.

Схема начинается с очереди к банкомату, в котором клиент якобы забывает банковскую карту. Следующий посетитель вынимает карту, так как устройство настойчиво упоминает о том, что готово "поглотить" ее. Пользователю необходимо воспользоваться банкоматом, поэтому он вынимает карточку. Затем подходит "забывчивый" клиент, которому жертва обмана возвращает кредитку. Мошенник заявляет, что с его счета сняли крупную сумму денежных средств. Тут же находится свидетель, который подтверждает версию преступника.Они угрожают, что вызовут полицию, так как на карте остались отпечатки ваших пальцев. Обычно злоумышленники выбирают место, около которых нет большого скопления людей.

Ранее Piter.tv писал о том, что наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

