В Петербурге поймали мошенницу, находящуюся в международном розыске

Во вторник, 21 сентября, в Петербурге задержали 33-летнюю гражданку Узбекистана, которую разыскивали на родине еще с 2016 года за мошенничество. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Установлено, что женщина работала бухгалтером в интернате для слепых и приписывала сотрудникам учреждения премии и надбавки. Деньги, указанные в зарплатных ведомостях, она забирала себе.
В результате преступных действий аферистке удалось присвоить более полумиллиона рублей. Сейчас мошенница находится в отделении полиции.
Ранее мы писали, что двое петербуржцев подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека.
Фото: Piter.TV
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