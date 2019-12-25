В Петербурге поймали мошенницу, находящуюся в международном розыске

Женщина работала бухгалтером в интернате для слепых и забирала себе деньги, указанные в зарплатных ведомостях.

Во вторник, 21 сентября, в Петербурге задержали 33-летнюю гражданку Узбекистана, которую разыскивали на родине еще с 2016 года за мошенничество. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что женщина работала бухгалтером в интернате для слепых и приписывала сотрудникам учреждения премии и надбавки. Деньги, указанные в зарплатных ведомостях, она забирала себе.

В результате преступных действий аферистке удалось присвоить более полумиллиона рублей. Сейчас мошенница находится в отделении полиции.

Ранее мы писали, что двое петербуржцев подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека.

Фото: Piter.TV