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Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии
Сегодня, 13:28
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lesjasap

Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии

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Такое распоряжение дал Михаил Мишустин.

Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление главы правительства Михаила Мишустина. Чиновник рассказал о требованиях к людям, находящимся на карантине во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр России заметил, что на данный момент власти прилагают все усилия, чтобы сократить или остановить новые заражения. Исключаются случаи завоза коронавируса в страну из-за границы. По возвращению граждан РФ из-за рубежа, у ним будут предъявляться особые требования. В частности, все туристы обязаны будут находится две недели на карантине. за этот период им придется вести журнал, в котором они должны рассказывать о самочувствии. Заполнять документ можно на портале Госуслуг. Там же можно подтвердить свое нахождение в домашних условиях.

Михаил Мишустин добавил, что в России наращивается производство тест-систем для выявления коронавируса в организме человека. Ежесуточно медики проводят по 36 тысяч анализов.

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Теги: карантин, коронавирус, михаил мишустин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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