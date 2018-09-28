Смекалистые дворники на Типанова нашли способ меньше работать

Они решили ускорить листопад и помогли деревьям сами.

Забавную командную работу двух дворников на парковке у супермаркета на улице Типанова увидели сегодня местные жители. Видео появилось в группе "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб".

Один из работников забрался на дерево, где начал раскачивать ветку и бить по листьям ногами и палкой. Сокомандник на земле в это время собирал падающие листья в кучу.

"Чтоб по 20 раз не мести", – посмеялись пользователи.

Дворникам явно хотелось меньше работать, поэтому готовые упасть листья они решили стрясти сразу. Чтобы не возвращаться на участок снова.

Ранее мы писали, что жители намывных территорий Васильевского острова организуют митинг.

Видео: "ВКонтакте"