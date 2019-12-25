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В Смольном подтвердили, что Пригожин был награждён знаком отличия в Петербурге
Сегодня, 14:49
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В Смольном подтвердили, что Пригожин был награждён знаком отличия в Петербурге

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Бизнесмена наградили “за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга”.

В 2021 году основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин получил знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" от губернатора Северной столицы Александра Беглова. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Москаленко  в своём Telegram-канале.

Представитель Смольного подтвердил информацию в качестве ответа на запрос парламентария Бориса Вишневского. Он отметил, что бизнесмена наградили "за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга".

Напомним, что Евгений Пригожин является директором ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Ранее мы сообщили о том, что Пригожин встретился с послом ЦАР в Петербурге.

Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"

Теги: евгений пригожин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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