В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что Кирилл Нагиев снимет в Петербурге фильм о рэпере "Рил ток". Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Съемочную группу радует процесс. Однако, съемки фиKьма омрачает традиционная погода Северной столицы.
"Приступили к работе над новой картиной под названием "Рил Ток". Особенно приятно, что съемки проходят в родном городе. Команда отличная. Погода говно",
—скахано в сообщении.
Сюжет фильма расскажет историю российского рэпера, на которого совершают покушение. После страшного события директор музыканта решает нанять ему личного охранника, однако им оказывается девушка.
В актерском составе заявлены такие звезды, как Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, а также Владимир Сычев.
Ранее мы сообщали о том, что Маколей Калкин снова снялся в рождественской рекламе
Фото:kirill_nagiev/Instagram
Обсуждение ( 0 )