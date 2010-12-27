В картине сыграют Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, а также Владимир Сычев.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что Кирилл Нагиев снимет в Петербурге фильм о рэпере "Рил ток". Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Съемочную группу радует процесс. Однако, съемки фиKьма омрачает традиционная погода Северной столицы.

"Приступили к работе над новой картиной под названием "Рил Ток". Особенно приятно, что съемки проходят в родном городе. Команда отличная. Погода говно", —скахано в сообщении.

Сюжет фильма расскажет историю российского рэпера, на которого совершают покушение. После страшного события директор музыканта решает нанять ему личного охранника, однако им оказывается девушка.

В актерском составе заявлены такие звезды, как Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, а также Владимир Сычев.

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Фото:kirill_nagiev/Instagram