Нагиев ответил на заявление Готье о "некрасивости" российских мужчин

Ранее 6 февраля в эфире программы "Модный приговор" Готье пожаловался на отсутствие в России красивых манекенщиков.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Нагиев прокомментировал заявление Готье о "некрасивости" российских мужчин. Его слова приводит Nation News.

По мнению актера и телеведущего, мужская красота предполагает симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

"Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей", — отметил Нагиев.

Напоним, что 6 февраля французский модельер Готье в эфире программы "Модный приговор" заявил, что в России отсутствуют красивые манекенщики. Его поддержал Васильев, который объяснил ситуацию недостатком генофонда.

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