  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:08
100
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Нагиев ответил на заявление Готье о "некрасивости" российских мужчин

0 0

Ранее 6 февраля в эфире программы "Модный приговор" Готье пожаловался на отсутствие в России красивых манекенщиков.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Нагиев прокомментировал заявление Готье о "некрасивости" российских мужчин. Его слова приводит Nation News.

По мнению актера и телеведущего, мужская красота предполагает симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

"Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей",

— отметил Нагиев.

Напоним, что 6 февраля французский модельер Готье в эфире программы "Модный приговор" заявил, что в России отсутствуют красивые манекенщики. Его поддержал Васильев, который объяснил ситуацию недостатком генофонда. 

Ранее мы сообщали о том, что зрители оценили игру Козловского в "Викингах".

Теги: готье, нагиев, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии