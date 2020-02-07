Нагиев ответил на заявление Готье о "некрасивости" российских мужчин

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Нагиев прокомментировал заявление Готье о "некрасивости" российских мужчин. Его слова приводит Nation News.
По мнению актера и телеведущего, мужская красота предполагает симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора.
"Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей",
— отметил Нагиев.
Напоним, что 6 февраля французский модельер Готье в эфире программы "Модный приговор" заявил, что в России отсутствуют красивые манекенщики. Его поддержал Васильев, который объяснил ситуацию недостатком генофонда.
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