В надземных переходах на Пулковском шоссе появятся лифты для инвалидов

Смольный уже объявил конкурс на поиск подрядчика.

Надземные переходы на Пулковском шоссе у домов №72 и №105 оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, уже объявлен конкурс на поиск подрядчика для установки нового оборудования.

Известно, что проектные решения подразумевают подъемные платформы в огражденной шахте в обоих переходах. Лифты будут подниматься на уровень второго этажа. Отмечается, что внутренняя отделка лестниц и остекленных пешеходных галерей полностью сохранится, при реконструкции затронут только отделку в зоне установки подъемных шахт.

Начальная цена контракта – 35,62 миллиона рублей, работы нужно завершить к середине ноября. Заявки Смольный принимает до 18 мая.

Ранее по просьбе петербуржцев на двух набережных Невы установили пандусы.

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