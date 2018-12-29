Надо больше спать: недосыпание и работа по ночам разрушают ДНК

Согласно исследованию ученых из университета Гонконга, режим работы и отдыха имеет колоссальное влияние на наш организм.

Люди, которые вынуждены трудиться в ночную смену, рискуют серьезно подорвать здоровье. Таковы результаты эксперимента, проведенного в престижном университете Гонконга.

Участниками эксперимента, по иронии судьбы, стали сами врачи, которые обязаны были дежурить в ночную смену. Группа подопытных из 49 человек регулярно сдавала кровь на развернутый анализ. Их результаты сравнивали с образцами, полученными у другой группы сотрудников больницы - теми, кто работал только в дневное время.

Во время эксперимента, ход которого описан на сайте научного фонда Уайли, выяснилось, что недостаток сна ведет к росту окислительных поломок ДНК. Таким образом, "неспящие" подвергаются большему риску развития опасных заболеваний, чем их коллеги.

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