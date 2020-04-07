Состояние артистки стабильно тяжёлое.

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники.

Известно, что тест на коронавирус дал отрицательный результат. При этом у артистки диагностирована двухсторонняя пневмония. Врачи отмечают, что картина болезни певицы "абсолютно коронавирусная".

Источники газеты говорят, что Бабкина находится в пограничном состоянии. В кому её ввели для того, чтобы аппарат ИВЛ мог работать эффективнее. Это нужно, чтобы певица не шевелилась во время сна и не сбивала трубку аппарата.

Состояние артистки стабильно тяжёлое. Но врачи говорят о положительной динамике. Есть большая вероятность того, что она полностью поправится.

Ранее Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса.

Видео: Instagram/ ngbabkina