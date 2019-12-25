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Надежде Литвиненко присвоено звание почетного работника агропромышленного комплекса России
Сегодня, 15:00
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Надежде Литвиненко присвоено звание почетного работника агропромышленного комплекса России

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Руководителя районного АПК поздравили губернатор Ленобласти и депутат Государственной Думы.

Руководитель агропромышленного комплекса Выборгского района Надежда Литвиненко получила звание "Почетный работник агропромышленного комплекса РФ" за активную общественную деятельность и многолетний труд. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Приказ о вручении ведомственной награды подписал министр Минсельхоза страны Дмитрий Патрушев. Кроме того, поздравления Литвиненко передал депутат Госдумы Александр Яхтюк, оценив организаторские способности и неравнодушие Выборгского руководителя:

Выражаю искреннюю признательность за добросовестный труд, верность выбранному делу. Пусть Ваши знания и опыт еще многие годы служат на благо агропромышленного комплекса Ленинградской области!

– отметил парламентарий 

Глава региона Александр Дрозденко выразил уверенность в дальнейшем процветании областного сельского хозяйства благодаря успешной работе АПК в Выборге.


Надежда Алексеевна Литвиненко работает в агропромышленном комплексе 35 лет. За это время она выступила инициатором многих позитивных преобразований в отрасли.

Ранее мы рассказали о том, что выборгские сотрудники МЧС сдали кровь в день донора.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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