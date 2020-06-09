Надежда Сивицкая рассказала о новом режиме работы выборгских кафе и музеев

С переходом района в "жёлтую" зону, в силу вступают новые правила.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района пояснила, как будут осуществляться работа кафе и музеев, спортивные тренировки и другие виды деятельности в связи с переходом территории в "жёлтую" зону. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

По словам Нины Сивицкой, послабления прежде всего коснулись предприятий общепита. С момента издания постановления Правительства, 5 июня, в Выборге открылись кафе с террасами. Кроме того, разрешено проведение тренировок небольших групп на открытом воздухе и парных тренировок в помещениях. В салонах красоты теперь можно воспользоваться услугой соляриев.

Сотрудники музеев начали проведение экскурсий с соблюдением "масочного" режима: на посещение экспозиций внутри помещений допускаются 5 человек, а экскурсионные программы на улице проводятся с участием группы из 10 человек.

Также было отмечено, что в районе появились новые возможности для проведения занятий педагогов дополнительного образования.

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