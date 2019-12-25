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Надбавка медикам за работу с больными коронавирусом сохранится в Ленобласти до сентября
Сегодня, 16:18
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Надбавка медикам за работу с больными коронавирусом сохранится в Ленобласти до сентября

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Власти Ленобласти сохранили специальные выплаты для медиков, работающих в зоне "коронавирусного" риска.

В Ленинградской области продлен период начисления медицинским работникам специальных "коронавирусные" надбавок: их будут выплачивать тем работникам, кто взаимодействует с ковидными больными, до сентября. После будет принято решение об их сохранении или отмене в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В июле на выплаты из регионального бюджета будет направлено около 200 миллионов рублей. Согласно имеющимся данным, за последние сутки на работу с COVID-пациентами вышли 8 326 медиков. 

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом, еще в мае прошлого года. 

Фото: Pexels

Теги: власти ленобласти, выплаты врачам, специальные надбавки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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