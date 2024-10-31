Российский триколор поднят военнослужащими "Запада".

Российские Вооруженные силы установили национальный флаг над освобожденной из-под контроля киевского режима населенным пунктом Кругляковка. Речь идет о селе, размещенном на территории Харьковской области. Оно располагается в 20 километрах в южном направлении от города Купянска. ом направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что триколор РФ поднят бойцами штурмовых подразделений второй мотострелковой Таманской дивизии при "Западной" группировки сил.

На кадрах видно, как военнослужащие дивизии закрепили флаг на телевышке, расположенной в населенном пункте. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России