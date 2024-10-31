Российские военные "Тюльпанами" разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Задача на СВО выполнена силами "Юга".

Российский боевой расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" уничтожил пункт временной дислокации армии киевского режима и склад боеприпасов, находившийся на Часовоярском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что беспилотники помогли военнослужащим "Южной" группировки войск навести миномет на цель противника. Позже дрон также проконтролировал поражение объекта ВСУ.

Расчет миномета "Тюльпан" выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов. пресс-служба Минобороны РФ

После выполнения задачи артиллерийская техника сразу же сменила позицию. Этот маневр необходим для того, чтобы уйти от возможного ответного удара.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С".

Фото и видео: Минобороны России