Над территорией населенного пункта Желанное Первое, расположенное на территории Донецкой народной республики, российские военнослужащие водрузили национальный триколор. Об освобождении участка из-под контроля Вооруженных сил Украины накануне сообщили представители пресс-службы министерства по обороне страны. Дополнительно кадры проведенной операции с поднятием флага РФ на торчащую из остова разрушенного здания печную трубу опубликовали бойцы в социальных сетях.

Напомним, что об освобождении Желанного Первого профильное ведомство уведомило местное население сообщило 14 сентября, Желанного Второго - 5 октября. Оба населенных пункта взяла "Южная" группировка российских войск.

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Фото и видео: Минобороны России