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Над Желанным Первым водрузили российский флаг

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Над территорией населенного пункта Желанное Первое, расположенное на территории Донецкой народной республики, российские военнослужащие водрузили национальный триколор. Об освобождении участка из-под контроля Вооруженных сил Украины накануне сообщили представители пресс-службы министерства по обороне страны. Дополнительно кадры проведенной операции с поднятием флага РФ на торчащую из остова разрушенного здания печную трубу опубликовали бойцы в социальных сетях.

Напомним, что об освобождении Желанного Первого профильное ведомство уведомило местное население сообщило 14 сентября, Желанного Второго - 5 октября. Оба населенных пункта взяла "Южная" группировка российских войск. 

Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве приграничных районов Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: днр, желанное первое, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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