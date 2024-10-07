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Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве приграничных районов Курской области

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В ходе выполнения боевых задач летчики отработали прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Экипажи истребителей Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве  приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения боевых задач летчики отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Также экипажи осуществили прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Акация".

Видео: Минобороны России

Теги: курская область, минобороны россии, патрулирование, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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