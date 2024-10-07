Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве приграничных районов Курской области

Экипажи истребителей Су-35с выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе выполнения боевых задач летчики отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Также экипажи осуществили прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Акация".
Видео: Минобороны России
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