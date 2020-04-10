Над Отрадным пролетело 11 вертолетов

Авиационная группа двигалась в неизвестном направлении.

В пятницу, 10 апреля, примерно в половину третьего над городом Отрадное в Кировском районе было замечено 11 вертолетов. Видео и фотографии очевидцев разместили в ВК-сообществе "Подслушано Отрадное на Неве".

Пока у пользователей нет информации о том, кому принадлежит авиационная группа и куда именно она направлялась. Некоторые предполагают, что таким образом происходит подготовка к Параду Победы.

Участник сообщества, опубликовавший видео, обсчитался, написав, что в небе пролетело 10 воздушных суден. Тем не менее, присмотревшись, можно заметить и 11-тый вертолет.

Ранее мы рассказали о том, что самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка.

Фото и видео: ВКонтакте / sluhotradnoe