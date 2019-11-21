Над Обводным каналом летают гигантские черепахи. Их создал дизайнер Вадим Соловьев

В четверг, 21 ноября, петербургский дизайнер украсил небо Северной столицы гигантскими черепахами. Видеоролик появился в Instagram-аккаунте художника.
Художник Вадим Соловьев пошутил, что "черепахи низко летят к дождю".
"Всё-таки Петербург располагает к приподнятому настроению. Вот шагаешь вдоль Обводного канала прохладным ноябрьским утром — красота! Промозгло, серо, черепахи гигантские заунывно воют. И как-то даже самому хочется вместе сними повыть немного от радости!",
—отметил Соловьев.
Вадим Соловьев известен созданием необычных коллажей с гигантскими животными. Это первое подобное видео дизайнера. Петербуржцы восхитились такой красотой. Запись за несколько часов собрала около 4 тысяч просмотров.
Ранеемы сообщали о том, что в Соляном переулке нарисовали новый стрит-арт с ангелом.
Видео:solovyewadim/instagram
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