Над Обводным каналом летают гигантские черепахи. Их создал дизайнер Вадим Соловьев

Художник пошутил, что "черепахи низко летят к дождю".

В четверг, 21 ноября, петербургский дизайнер украсил небо Северной столицы гигантскими черепахами. Видеоролик появился в Instagram-аккаунте художника.

Художник Вадим Соловьев пошутил, что "черепахи низко летят к дождю".

"Всё-таки Петербург располагает к приподнятому настроению. Вот шагаешь вдоль Обводного канала прохладным ноябрьским утром — красота! Промозгло, серо, черепахи гигантские заунывно воют. И как-то даже самому хочется вместе сними повыть немного от радости!", —отметил Соловьев.

Вадим Соловьев известен созданием необычных коллажей с гигантскими животными. Это первое подобное видео дизайнера. Петербуржцы восхитились такой красотой. Запись за несколько часов собрала около 4 тысяч просмотров.

Ранеемы сообщали о том, что в Соляном переулке нарисовали новый стрит-арт с ангелом.

Видео:solovyewadim/instagram