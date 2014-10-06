Над Ленобластью ночью сбили 27 беспилотников, в порту Высоцк было возгорание

Ночью 18 апреля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 дронов. В порту Высоцк возникло возгорание, которое уже ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве региона была объявлена в 1:51. В 6:35 губернатор сообщил об отбое беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 вражеских беспилотников.

В районе порта Высоцк возникло возгорание. В 9:48 Александр Дрозденко сообщил, что огонь полностью ликвидирован. Пострадавших и иных повреждений не зафиксировано.

Благодарю за работу по защите Ленинградского неба наших воинов из 6-ой Армии ВВС и ПВО, сотрудников МЧС России и Леноблпожспаса, оперативно ликвидировавших возгорания. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Фото: pxhere