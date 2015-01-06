Прокуратура выясняла, из-за чего над Кировский заводом появился рыжий дым

Дым образовался при производстве металлоизделий на территории предприятия "Петросталь", входящего в состав Кировского завода.

Еще в феврале этого года петербуржцы стали жаловаться на неизвестный "рыжий дым" над Кировским заводом. После многочисленных жалоб и публикаций в СМИ региональная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что представляет собой неизвестный дым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что рыжий дым образовался при производстве металлоизделий на территории предприятия "Петросталь", входящего в состав Кировского завода. Оборудование для очистки газов от загрязняющих веществ попросту не справляется с уничтожением вредных веществ.

Проведенными по указанию прокуратуры исследованиями выявлено превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: пыли в 13,1 раз, азота (II) оксид в 27,5 раз, азота (IV) оксид в 1,1 раз. пресс-служба природоохранной прокуратуры Петербурга

Прокуратура подала в суд на АО "Металлургический завод "Петросталь". Ведомство обязало генерального директора предприятия устранить нарушения и усовершенствовать очистное оборудование.

Ранее мы писали, что Кировский завод вложит в свою модернизацию 22 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Кировский завод / Регион 78 | Санкт-Петербург; пресс-служба природоохранной прокуратуры Петербурга