Над Большой Ижорой пролетела редкая хищная птица

Она очень редко встречается на территории России.

Жители Большой Ижоры заметили в небе скопу – хищную птицу, которого практически невозможно встретить на территории РФ. Фотографии были размещены в ВК-сообществе "ЛОМОЛЕНОБЛ | LOMOLENOBL.RU"

Серая хищница пролетела над Финским заливом. По данным орнитологов, в рацион скопы входит только рыба. Это отличает ее от других плотоядных собратьев.

Кроме того, птицу легко узнать по широким бурым крыльям и белой грудке.

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Фото: ВКонтакте / lomolenobl