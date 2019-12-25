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Над Большой Ижорой пролетела редкая хищная птица
Сегодня, 14:50
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lizapoluda

Над Большой Ижорой пролетела редкая хищная птица

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Она очень редко встречается на территории России.

Жители Большой Ижоры заметили в небе скопу – хищную птицу, которого практически невозможно встретить на территории РФ. Фотографии были размещены в ВК-сообществе "ЛОМОЛЕНОБЛ | LOMOLENOBL.RU"

Серая хищница пролетела над Финским заливом. По данным орнитологов, в рацион скопы входит только рыба. Это отличает ее от других плотоядных собратьев. 

Кроме того, птицу легко узнать по широким бурым крыльям и белой грудке.

Ранее мы рассказали о том, что под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги.

Фото: ВКонтакте / lomolenobl

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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