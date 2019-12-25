Над Большой Ижорой пролетела редкая хищная птица

Жители Большой Ижоры заметили в небе скопу – хищную птицу, которого практически невозможно встретить на территории РФ. Фотографии были размещены в ВК-сообществе "ЛОМОЛЕНОБЛ | LOMOLENOBL.RU"
Серая хищница пролетела над Финским заливом. По данным орнитологов, в рацион скопы входит только рыба. Это отличает ее от других плотоядных собратьев.
Кроме того, птицу легко узнать по широким бурым крыльям и белой грудке.
Ранее мы рассказали о том, что под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги.
Фото: ВКонтакте / lomolenobl
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