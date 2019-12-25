Национальным достоянием США признали еще 25 фильмов

В их числе "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" и "Властелин колец: Братство кольца".

Еще 25 фильмов стали национальным достоянием США. Обновленный список появился на сайте библиотеки Конгресса.

В 2021 году в реестр добавились "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая", "Властелин колец: Братство кольца", мультфильм "ВАЛЛ-И", "Кошмар на улице Вязов", "Кто убил Винсента Чина" и др.

В настоящий момент в Национальном реестре числятся 825 фильмов. Их относят к культурному достоянию Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что актер из "Содержанок" Александр Кузнецов сыграл в третьей части "Фантастических тварей".

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