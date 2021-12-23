Национальный парк "Земля леопарда" показал ныряющих за едой оленей

Пятнистые олени искали гидрофиты.

Российский национальный парк "Земля леопарда" показал ныряющих за едой пятнистых оленей. Ролик опубликован в Telegram-канале дирекции российских заповедников. Специалисты отметили, что животные искали пресноводную растительность. При этом они погружались в воду. Для данного вида копытных указанный способ добывания пищи, а также использование таких кормов ранее не были описаны мировой наукой.

На кадрах видно как олени-ныряльщики полностью погружаются под воду на длительное время, после чего всплывают с добычей. Со дна водоема зверям удается доставать гидрофиты – растения, которые богаты полезными веществами и минералами. Одним из "рекордсменов" заплыва стал олень, который находился на глубине 18 секунд.

За Транссибом фотоловушки впервые зафиксировали дальневосточного леопарда.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников