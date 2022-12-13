Национальный центр авиационного приборостроения намерены создать в Петербурге

В Северной столице заявили о планах на создание национального центра авиационного приборостроения. Подробности привёл вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.
Для объекта уже найден подходящий земельный участок. По словам Полякова, подходит к завершению проработка градостроительной документации.
Софинансирование проекта АО "Навигатор" будет осуществлять Фонд развития промышленности города, которая выступает основным разработчиком и производителем бортового оборудования навигации и посадки в стране.
Ранее мы сообщили о том, что за лето обновят и модернизируют 15 котельных Петербурга.
Фото: Piter.TV
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