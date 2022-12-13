Национальный центр авиационного приборостроения намерены создать в Петербурге

По словам вице-губернатора города Кирилла Полякова, подходит к завершению проработка градостроительной документации для объекта.

В Северной столице заявили о планах на создание национального центра авиационного приборостроения. Подробности привёл вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Для объекта уже найден подходящий земельный участок. По словам Полякова, подходит к завершению проработка градостроительной документации.

Софинансирование проекта АО "Навигатор" будет осуществлять Фонд развития промышленности города, которая выступает основным разработчиком и производителем бортового оборудования навигации и посадки в стране.

Ранее мы сообщили о том, что за лето обновят и модернизируют 15 котельных Петербурга.

Фото: Piter.TV