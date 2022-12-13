За лето обновят и модернизируют 15 котельных Петербурга

До конца этого года модернизируют и обновят 22 паровых и водогрейных котла.

В Петербурге после завершения отопительного сезона специалисты проверят, починят и модернизируют теплосети и котельные. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

До конца этого года модернизируют и обновят 22 паровых и водогрейных котла. Кроме этого, обновят автоматику и заменят газовое и мазутное оборудование. Всего летом обновят 15 котельных в Петербурге и Ленобласти, в том числе 2-ю Правобережную на Ванеева и котельную на Оптиков.

Ранее прокуратура и Рособрнадзор проверят работу Европейского университета в Петербурге. Европейский университет столкнулся с трудностями при получении лицензии в 2018 году, тогда ее дали с четвертой попытки.

Фото: Piter.tv