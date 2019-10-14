Националисты провели в центре Петербурга марш с файерами

Активисты прошлись по Загородному проспекту.

В Петербурге вечером 10 февраля местные националисты организовали марш. Молодые люди прошлись по Загородному проспекту с символикой своего движения. Об этом сообщили местные жители через социальные сети. В руках у активистов замечены флаги, плакаты и файеры. Во время движение участники называли себя авангардом русских социалистов.

Известно, что молодые люди не попали в поле зрения полиции. Демонстрацию не стали задерживать. Очевидцы заявили, что митингующие выкрикивали лозунги, призывающие избежать присутствия в России других национальностей. Они также выступили против замещающей миграции. Эта политика подразумевает то, что увеличение численности населения не должно происходить за счет привлечения приезжих иностранцев.

Участники прошли от 11 дома проспекта до станции метро "Звенигородская". Символика активистов напоминает ту, которой придерживаются члены организации под названием МАРС.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.

Фото: Вконтакте/МАРС