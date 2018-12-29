В Петербурге задержали националиста "Шульца"

Мужчина, унизивший человеческое достоинство, год скрывался от полиции.

Накануне сотрудники полиции Петербурга задержали Дмитрия Боброва, более известного как националист "Шульц". Мужчина целый год скрывался от правосудия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении задержанного завели еще в сентябре 2017 года. Он разместил на своей странице в социальной сети статью под названием "Расовая доктрина". Экспертиза обнаружила в материале признаки унижения человеческого достоинства.

В четверг, 17 января, около 18:40 националиста "Шульца" задержали возле дома №3 по проспекту Наставников. Ему предъявляется обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Мера пресечения выбрана в виде заключения под стражу.

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