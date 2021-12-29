"Новая газета" попросила СКР возбудить уголовное дело против Кадырова

Соответствующее заявление было подано на имя главы ведомства.

"Новая газета" подала заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который назвал журналистку издания Елену Милашину и члена СПЧ Игоря Каляпина террористами. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.

На прошлой неделе в своем Telegram-канале Кадыров написал о том, что считает Каляпина и Милашину террористами. По его мнению, эти лица зарабатывают на теме Чечни, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Цель этого, уверен глава Чечни – опорочивание республики.

Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились". из заявления "Новой газеты"

Издание просит СКР возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Соответствующее заявление было подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее Кадыров исключил свой уход на федеральные должности.

Фото: ВКонтакте / Рамзан Кадыров