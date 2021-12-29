Кадыров исключил свой уход на федеральные должности

Он подчеркнул, что "никуда не уйдет" из Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях ни в каком качестве. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что "никуда не уйдет" из республики.

Накануне, отвечая на вопрос, рассматривается ли глава Чечни на высокие федеральные должности, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кадырова, как и у любого гражданина, есть баллотироваться в президенты в 2024 году.

Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве - ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров заявил, что на месте президента России Владимира Путина "давно забрал бы Украину". По мнению политика, Соединенные Штаты используют территорию соседнего РФ государства в качестве места под военные базы. Кадыров выразил уверенность, то Вашингтон ничего хорошего Киеву не сделает.

Фото: Telegram / Kadyrov_95