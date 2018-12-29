Красносельский магазинный вор задержан полицией

Второго сообщника, устроившего разбойное нападение, все еще ищут.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого вора, совершившего налет на продуктовый магазин в Красном селе. Разбойника нашли в его же квартире по Европейскому переулку. Бандитом оказался 30-летний мужчина.

Напомним, что ранее в полицию обратился владелец заведения по Театральной улице. Хозяин точки заявил, что 15 января на его сотрудников-грузчиков напали двое неизвестный в масках. Они угрожали пистолетом, а после незаконно забрали с собой продукты с полки.

На данный момент подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Будапештской улице "газовщик" похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv