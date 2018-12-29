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На Будапештской улице "газовщик" похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей
Сегодня, 8:48
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lesjasap

На Будапештской улице "газовщик" похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей

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Потерпевшая не ожидала, что ее могут обмануть.

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранительные органы разыскиваю мошенника, который украл у пожилой женщины крупную сумму денег. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

С заявлением на "сотрудника газовой службы" обратилась пенсионерка, проживающая по Будапештской улице. Пострадавшая рассказала, что к ней в квартиру попал злоумышленник, который пришел проверить оборудование. Женщина самостоятельно впустила преступника в дом, не догадываясь о его намерениях. Однако, после ухода "газовщика" петербурженка поняла, что из комнаты пропали сбережения в количестве 200 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Фото: Piter.tv

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Теги: будапештская улица, газовщик, кража, мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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