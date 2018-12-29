На Будапештской улице "газовщик" похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей

Потерпевшая не ожидала, что ее могут обмануть.

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранительные органы разыскиваю мошенника, который украл у пожилой женщины крупную сумму денег. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

С заявлением на "сотрудника газовой службы" обратилась пенсионерка, проживающая по Будапештской улице. Пострадавшая рассказала, что к ней в квартиру попал злоумышленник, который пришел проверить оборудование. Женщина самостоятельно впустила преступника в дом, не догадываясь о его намерениях. Однако, после ухода "газовщика" петербурженка поняла, что из комнаты пропали сбережения в количестве 200 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Фото: Piter.tv