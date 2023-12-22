Оскорблявший пассажиров автобуса в Приморском районе мужчина заплатит штраф 20 тыс. рублей

В его отношении составлен протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти и вражды).

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который оскорблял пассажиров рейсового автобуса №180. В его отношении составлен протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти и вражды). Об этом рассказали в пресс-службе объединенных городских судов 27 февраля.

В прошлом году 14 сентября петербуржец, когда автобус проезжал остановку общественного транспорта "Шуваловский проспект", высказывал в адрес пассажиров слова оскорблений и унижений. Он признал вину.

Уточняется, что мужчина разговаривал громко по телефону со своей материю и в ходе диалога узнал о смерти отца, в результате чего он был в состоянии шока. Тогда пассажиры сделали петербуржцу замечание, на них он ответил грубо, а после перестал помнить, что именно сказал, из-за стресса. Мужчина понял, что все реплики произносил на эмоциях и себя не контролировал. О поступке сожалеет.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV