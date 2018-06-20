В саду Невского района появятся качели, амфитеатр и обзорные площадки

Сад вокруг Ивановского карьера занимает площадь 7,3 га.

С 29 апреля у Ивановского карьера начнется благоустройство территории. Оценить новое общественное пространство жители Невского района смогут уже в этом году. В пространстве появятся новые деревянные настилы у воды, амфитеатр, качели и обзорные площадки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ивановский водоем – крупнейший в Невском районе. Это карьер с тремя островами, в нем когда-то добывали песок для Императорского фарфорового завода. На глубине 25 метров пробилось более 20 родников - карьер заполнился ключевой водой. Сад вокруг карьера занимает площадь 7,3 га.

Подрядчик проведет дренажные работы, в порядок будут приведены тропинки, дорожки и старые деревья. На объекте высадят почти 580 саженцев липы, дуба, ивы, березы и более 80 хвойников – елей и лиственниц. Будут модернизированы и три детские площадки на улице Седова. Работы на Ивановском карьере проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее на Piter.TV: Жители Горелово получили обновленный пешеходный мост.

Видео: Instagram; Смольный