Видео: на улице Репина начали сносить флигель XVIII века

У здания уже разрушили кровлю и часть кирпичных стен.

На улице Репина, 31 начали сносить исторический флигель. Здание, построенное в XVIII веке, уже лишилось кровли и части кирпичных стен. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В доме №31 когда-то жил знаменитый художник-авангардист Павел Филонов. Недавно здание признали аварийным и решили снести. Решение о ликвидации флигеля принял НИИ Океанологии. Градозащитники настаивают на проведении новой экспертизы. Суд должен был принять решение по этому запросу в сентябре. Не смотря на это, снос здания уже начался.

Ранее мы писали, что чиновники Приморского района сносят детские площадки.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Видео: Piter.TV