Чиновники Приморского района сносят детские площадки

Администрация объясняет снос площадок их старостью.

В конце июля на Яхтенной улице, около дома № 22/2 рабочие убрали две детские площадки. Сначала местные жители думали, что на этом месте через некоторое время появятся новые турники и качели, но пока вместо игровой зоны остался песчаный пустырь.

Сначала местные жители обрадовались, что на месте старого игрового комплекса появится новый - современный. Но месяцы идут, а новой площадки нет. Вот такой "подарок" деткам сделало местное управление к началу нового учебного года. Д. Л., житель Приморского района.

Петербуржцы обратились с вопросом в Жилкомсервис №1 Приморского района. Там в телефонной беседе им объяснили, что строительство новых игровых площадок было запланировано на 2021 год. Канал Piter.TV также обратился в администрацию Приморского района и получил развернутый ответ. Оказывается, детская площадка "не находится на балансе" администрации и ООО "ЖКС № 1". То есть, за этим объектом коммунальные службы оставшиеся два года следить отказываются, поэтому решили снести площадку. В планах у чиновников оборудовать детские турники во дворе на Яхтенной улице только к 2021 году. А пока ухаживать за площадкой некому и, значит - ее необходимо снести. Кроме того, администрация признала этот объект устаревшим.

Выявленное игровое оборудование является устаревшим. В данном случае зафиксировано уменьшение потребительской привлекательности тех или иных свойств объектов детского игрового оборудования, где установлен технологический износ отдельных элементов оборудования. Администрация Приморского района.

Жители дома на Яхтенной улице были довольны детской площадкой около своего дома. Никто даже не думал, что яркие качели и турники уже устарели. Во двор даже часто прибегали ребята из соседних домов, где не было таких лесенок. Теперь всем жителям придется пять лет ждать, чтобы снова увидеть перед окнами новую и удобную площадку для детей.

Глядя на происходящее, как никогда хочется напомнить, что буквально в трех километрах от нас построены настоящие достопримечательности города нового времени: стадион "Санкт-Петербург", Яхтенный мост, строится Лахта - центр. Многие восхищаются новыми видами Санкт-Петербурга, Север города развивается, но в это же время сносятся детские площадки, чтоб было "проще жить" Управляющим компаниям и администрациям МО. Д. Л., житель Приморского района.

Этот случай не единичный: в план по демонтажу (читай – ликвидации) игровых зон вошли около 20 адресов Приморского района. Это, к примеру, детские площадки около домов на улицах Туристской (№ 13/1), на Планерной (№ 79) и на улице Оптиков, № 52/2. Многие из них были признаны "ветхими и бесхозными".

Фото: pikabu.com