Начался ремонт Ланского шоссе

Для удобства жителей и автовладельцев укладывать асфальт будут по субботам и воскресеньям.

В Петербурге стартовал ремонт Ланского шоссе. Сейчас дорожники переустанавливают бортовой камень и укладывают асфальтобетон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

На выходных специалисты обновили более 10 тысяч "квадратов" полотна на участке от набережной Черной речки до Новосибирской улицы. Для удобства жителей и автовладельцев укладывать асфальт будут по субботам и воскресеньям.

Планируется ремонт 1,85 километра шоссе. Работы выполнят до 15 июля.

Ранее мы писали, что ремонт Поцелуева моста завершился.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга