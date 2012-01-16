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Начался ремонт Ланского шоссе
Сегодня, 16:21
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Начался ремонт Ланского шоссе

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Для удобства жителей и автовладельцев укладывать асфальт будут по субботам и воскресеньям.

В Петербурге стартовал ремонт Ланского шоссе. Сейчас дорожники переустанавливают бортовой камень и укладывают асфальтобетон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

На выходных специалисты обновили более 10 тысяч "квадратов" полотна на участке от набережной Черной речки до Новосибирской улицы. Для удобства жителей и автовладельцев укладывать асфальт будут по субботам и воскресеньям.

Планируется ремонт 1,85 километра шоссе. Работы выполнят до 15 июля. 

Ранее мы писали, что ремонт Поцелуева моста завершился.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: ланское шоссе, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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