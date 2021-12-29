Начался набор волонтеров на финал Лиги чемпионов в Петербурге

В обязанности волонтёров будет входить оказание помощи гостям: информирование о матче, местах досуга и питания, транспортной логистике, достопримечательностях и культурных мероприятиях.

Во вторник, 15 февраля, стало известно, что стартовал новый отбор волонтеров на финал футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего планируется набрать 650 волонтеров, которые будут с 26 мая встречать болельщиков. Работа закончится на следующий день после матча – 29 мая.

В обязанности волонтёров будет входить оказание помощи гостям: информирование о матче, местах досуга и питания, транспортной логистике, достопримечательностях и культурных мероприятиях.

Отмечается, что волонтеры получат экипировку с официальной символикой финального матча Лиги чемпионов и сувенирную продукцию. Также им будет предоставлена возможность бесплатного проезда на общественном транспорте и питание во время смен.

Ранее мы писали, что стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Piter.tv

