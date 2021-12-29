Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге

Болельщикам придется заплатить 180 евро, что более 15 тыс. рублей, за билеты третьей категории.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что минимальная стоимость билета на финальный матч футбольной Лиги чемпионов в Петербурге составит 70 евро. Это около 6 тыс. рублей. Такая цена для билетов четвертой категории.

Болельщикам придется заплатить 180 евро, что более 15 тыс. рублей, за билеты третьей категории. Отмечается, что в УЕФА приняли решение сохранить цены на уровне 2020 года. Это правило будет действовать все три финала до 2024 года.

На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций добавили, что заморозили цены, чтобы остаться верным политике: футбол должен оставаться доступным.

Ранее мы писали, что в Петербурге во всю идёт подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

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