Начался конкурс на проведение Дня Победы в Петербурге

Всего в 2021 году на проведения праздников выделили 219 млн из городского бюджета.

В Петербурге ищут социально ориентированные некоммерческие организации, которые проведут четыре общегородских праздника. Конкурс стартовал 7 апреля, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города и Дне знаний. Победителям конкурсов предоставят субсидии из городского бюджета. Участники должны учитывать нынешние условия проведения праздников, а именно — "антикоронавирусное" постановление правительства города №121.

По словам губернатора Александра Беглова, город сделает все возможное, чтобы в этом году массовые праздники состоялись. Они важны для жителей, туристов и экономики Петербурга.

Всего в 2021 году на организацию праздников выделено 219 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в этом году состоится акция "Бессмертный полк".

Фото: Piter.TV