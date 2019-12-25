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Начался конкурс на проведение Дня Победы в Петербурге
Сегодня, 11:22
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Начался конкурс на проведение Дня Победы в Петербурге

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Всего в 2021 году на проведения праздников выделили 219 млн из городского бюджета.

В Петербурге ищут социально ориентированные некоммерческие организации, которые проведут четыре общегородских праздника. Конкурс стартовал 7 апреля, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города и Дне знаний. Победителям конкурсов предоставят субсидии из городского бюджета. Участники должны учитывать нынешние условия проведения праздников, а именно — "антикоронавирусное" постановление правительства города №121. 

По словам губернатора Александра Беглова, город сделает все возможное, чтобы в этом году массовые праздники состоялись. Они важны для жителей, туристов и экономики Петербурга. 

Всего в 2021 году на организацию праздников выделено 219 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в этом году состоится акция "Бессмертный полк". 

Фото: Piter.TV

Теги: день победы, организация праздника, субсидии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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