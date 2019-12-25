Начался конкурс на проведение Дня Победы в Петербурге

В Петербурге ищут социально ориентированные некоммерческие организации, которые проведут четыре общегородских праздника. Конкурс стартовал 7 апреля, сообщила пресс-служба Смольного.
Речь идет о Дне Победы, Дне славянской письменности и культуры, Дне города и Дне знаний. Победителям конкурсов предоставят субсидии из городского бюджета. Участники должны учитывать нынешние условия проведения праздников, а именно — "антикоронавирусное" постановление правительства города №121.
По словам губернатора Александра Беглова, город сделает все возможное, чтобы в этом году массовые праздники состоялись. Они важны для жителей, туристов и экономики Петербурга.
Всего в 2021 году на организацию праздников выделено 219 млн рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в этом году состоится акция "Бессмертный полк".
Фото: Piter.TV
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