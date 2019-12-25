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Началось голосование за лучший проект программы "Твой бюджет - 2020"
Сегодня, 16:48
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nadezhda_sib

Началось голосование за лучший проект программы "Твой бюджет - 2020"

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В Петербурге стартовало голосование за инициативы программы "Твой бюджет — 2020". Об этом сообщила пресс-служба комитета финансов города.

Однако проголосовать могут не все, а только держатели "Единой карты петербуржца". Само голосование также проходит на портале ЕКП и в мобильном приложении. Оно продлится до 25 декабря. 

В финал вышли 37 проектов. На реализацию проектов-победителей предусмотрено 30 млн рублей. Результаты голосования станут известны уже в конце года 

Ранее стало известно, какие инициативы Красносельского и Кировского района вышли в финал.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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