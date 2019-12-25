Началось голосование за лучший проект программы "Твой бюджет - 2020"

В Петербурге стартовало голосование за инициативы программы "Твой бюджет — 2020". Об этом сообщила пресс-служба комитета финансов города.

Однако проголосовать могут не все, а только держатели "Единой карты петербуржца". Само голосование также проходит на портале ЕКП и в мобильном приложении. Оно продлится до 25 декабря.

В финал вышли 37 проектов. На реализацию проектов-победителей предусмотрено 30 млн рублей. Результаты голосования станут известны уже в конце года

Ранее стало известно, какие инициативы Красносельского и Кировского района вышли в финал.

Фото: Piter.TV