Начало новой рабочей недели "порадует" жителей Петербурга и Ленобласти туманом и гололедицей

В 47 регионе ночью уже обещают заморозки.

Облачная с прояснениями погода, туман и небольшой дождь — в понедельник, 7 октября, погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет по-настоящему осенней.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью столбики термометров в начале новой рабочей недели в городе покажут до +7 градусов, при этом в области уже вовсю идут заморозки — до -1 градуса. На дорогах обещают гололедицу.

Днём в Северной столице и Ленобласти в ночь на воскресенье обещают до +14 градусов. Ветер ночью юго-западный, западный, северо-западный, северный слабый. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что кофеин в умеренных количествах полезен для организма человека, поэтому в Роспотребнадзоре советуют добавить кофе в рацион питания.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"