Начало навигации по рекам и каналам обсудили в Петербурге

Сезон открылся 28 июня.

Участники рынка навигации по рекам и каналам в Петербурге уже оценили сезон 2020 года как неудачный. Обсуждение прошло в онлайн-формате днем в пятницу, 12 июля.

Отмечается, что многие компании не успели подготовить судна, из-за чего уже шесть судов отправились на штрафстоянку. Помимо этого было составлено более ста протоколов. Собственникам может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Однако специалисты уточнили, что из-за запрета на проведение массовых мероприятий бассейны рек более свободны для перевозки пассажиров, чем ранее. Основные запреты начнутся с 14 по 26 июля, когда начнется подготовка к военно-морскому параду. Президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов подчеркнул, что в первый день открытия сезона была эйфория, которая быстро ушла: ведь ограничения все еще действуют, иностранных туристов нет, потому спрос значительно меньше.

Кроме всего прочего к проблемам спроса добавляются финансовые проблемы: компании не могут воспользоваться большинством льгот, которые предоставлены государством, поэтому оптимизма у компаний с каждым днём всё меньше.

Петербург оживает: так выглядит центр города после открытия парков и навигации.

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