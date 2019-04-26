Петербург оживает: как выглядит центр города после открытия парков и навигации

Piter.TV прогулялся по городу в первые дни снятия нового пакета ограничений карантинных мер.

Многие городские парки наконец открылись после долгого простоя из-за пандемии. В центре Петербурга сейчас можно прогуляться в Таврическом саду.

Оператору Piter.TV удалось снять, что в первый будний день после снятия запрета на посещение в таврическом саду было достаточно многолюдно. Сам сад встретил посетителей буйным цветением и зеленью. Напомним, что с 28 июня горожанам можно посещать парки, сады и скверы, также откроются детские и спортивные площадки.

Также с 28 июня открылась навигация по рекам и каналам Петербурга, но без питания на борту. В первый же день на Адмиралтейской набережной собралась очередь из желающих прокатиться по рекам и каналам.

Ранее стало известно, что фонтаны и парки Петергофа начнут принимать посетителей с 3 июля.