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Гриневич стал руководителем аппарата председателя ЗакСа Петербурга
Сегодня, 18:25
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Гриневич стал руководителем аппарата председателя ЗакСа Петербурга

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Ранее он уже работал с новым спикером городского парламента.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назначил руководителем своего аппарата Константина Гриневича. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе городского парламента. 

Ранее Гриневич занимал пост начальника аппарата Бельского, когда тот ещё являлся вице-губернатором города. Также Гриневич трудился в комитете по территориальному развитию начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления. 

На прошлой неделе в городском Законодательном собрании решили, кто будет возглавлять профильные комиссии и ведомства.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, константин гриневич, руководитель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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