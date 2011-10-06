Гриневич стал руководителем аппарата председателя ЗакСа Петербурга

Ранее он уже работал с новым спикером городского парламента.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назначил руководителем своего аппарата Константина Гриневича. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Ранее Гриневич занимал пост начальника аппарата Бельского, когда тот ещё являлся вице-губернатором города. Также Гриневич трудился в комитете по территориальному развитию начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления.

На прошлой неделе в городском Законодательном собрании решили, кто будет возглавлять профильные комиссии и ведомства.

Фото: Piter.TV