Начальника отдела "Красного треугольника" осудят за нарушение требований охраны труда

По вине мужчины пострадал водитель погрузчика, на которого свалился тяжелый груз.

Начальник участка транспортно-складской логистики ООО "ГСК Красный Треугольник" пойдет под суд за нарушение требований охраны труда. Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, по вине мужчины пострадал его сотрудник.

Следствие полагает, что безответственность начальника проявилась во время погрузочно-разгрузочных работ на складе, которыми занимался его подчиненный. В июне прошлого года в момент работ на водителя погрузчика, находившегося рядом с фурой, со штабеля упал тяжелый рулон пропитанной технической ткани. Как выяснилось, этот рулон хранился на складе вопреки установленным требованиям, за исполнение которых отвечал обвиняемый. Падение груза причинило водителю тяжкий вред здоровью, мужчину госпитализировали с травмой головы с переломом костей и переломами ребер.

Начальник отдела признал вину, потерпевший подал иск на 20 млн рублей. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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