Врио начальника красноярской колонии отстранили от работы после стриптиза

На данный момент идет служебная проверка.

Красноярское управление ФСИН начало проверку после публикации видео, где сотрудницы колонии раздевали до нижнего белья своих коллег. Видео появилось в Telegram-канале "Красноярск №1"

На кадрах видно, как женщины в форме сотрудниц ФСИН снимают верхнюю одежду с мужчин. В описании к видео написано, что это сотрудники колонии-поселения №14. На данный момент идет служебная проверка. Однако, отмечается, что праздничное мероприятие проводилось не на территории колонии, а в местном клубе.

На время проверки от служебных обязанностей отстранили врио начальника колонии-поселения.

Ранее красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным и "даже где-то вредным".

Видео: Telegram/ Красноярск №1