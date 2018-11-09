Врио начальника красноярской колонии отстранили от работы после стриптиза

Красноярское управление ФСИН начало проверку после публикации видео, где сотрудницы колонии раздевали до нижнего белья своих коллег. Видео появилось в Telegram-канале "Красноярск №1"
На кадрах видно, как женщины в форме сотрудниц ФСИН снимают верхнюю одежду с мужчин. В описании к видео написано, что это сотрудники колонии-поселения №14. На данный момент идет служебная проверка. Однако, отмечается, что праздничное мероприятие проводилось не на территории колонии, а в местном клубе.
На время проверки от служебных обязанностей отстранили врио начальника колонии-поселения.
Ранее красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным и "даже где-то вредным".
Видео: Telegram/ Красноярск №1
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