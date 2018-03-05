Начальника полиции Калининского УМВД Ксению Коконину уволят за сокрытие доходов

В конце прошлого месяца вышел приказ об увольнении Кокониной, подписанный врио главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Виктором Борисенко.

Стало известно 2 декабря, что начальницу полиции Калиниского УМВД Ксению Коконину в ближайшее время освободят от должности из-за сокрытия доходов. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В конце прошлого месяца вышел приказ об увольнении Кокониной, подписанный врио главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Виктором Борисенко. В документе указано как о неполных, так и недостоверных сведениях, которые касаются доходов сотрудницы органов в 2019-2021 годах.

В тексте приказа написали, что "сокрыты доходы, источники происхождения которых документально не подтверждены". В частности, Коконина занизила стоимость купленной квартиры, оценив ее в 6,1 млн вместо 8,4 млн рублей.

Ранее экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова заочно арестовали в Петербурге. Скворцова подозревают в убийствах и покушения, которые были совершены еще в конце 90-х – начале нулевых.

Фото: Вконтакте / Муниципальный округ Прометей