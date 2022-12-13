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Начальника отдела полиции Невского района заподозрили во взяточничестве
Сегодня, 13:19
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Начальника отдела полиции Невского района заподозрили во взяточничестве

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По версии следствия, правоохранитель оказывал покровительство продавцам нелегального алкоголя.

Старший участковый полиции УМВД РФ по Невскому району стал подозреваемым по делу о взяточничестве. Уже возбуждено уголовное дело. 

Установлено, что 46-летний правоохранитель работал с 41-летним адвокатом из Псковской области. В период с февраля 2019 года по январь 2022 года он получал от юриста 5 тыс. рублей в качестве взятки за  оказание покровительства продавцам нелегального алкоголя. Всего ему удалось присвоить 200 тыс. рублей.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что замдиректора петербургского ПНИ осудили на 13 лет за взятки.

Фото: Piter.TV

Теги: коррупция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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